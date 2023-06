Lo studio sul genoma dei primati, a rischio a causa delle variazioni genetiche

MeteoWeb

Nuove prospettive sulle sequenze genomiche dei primati, che superano di gran lunga le precedenti acquisizioni sono state raccolte in un numero speciale della rivista Science, che include due studi correlati pubblicati su Science Advances, in dieci articoli. Minacce quali il cambiamento climatico, la perdita di habitat, il commercio illegale e la caccia stanno mettendo a rischio molte specie di primati. Per questo motivo, l’urgenza di una comprensione piu’ completa della diversita’ genetica dei primati e’ sempre piu’ evidente. La caratterizzazione delle variazioni genetiche dei primati non solo ci permette di comprendere e conservare meglio queste specie in natura, ma ci aiuta anche a comprendere meglio noi stessi.

In uno studio, i risultati dei quali costituiscono la base per diversi studi aggiuntivi presenti nel numero speciale, Lukas Kuderna e il suo team presentano i dati del genoma completo di 233 specie di primati, rappresentanti l’86% dei generi di primati e tutte e 16 le famiglie. Hanno utilizzato questi dati per stimare la divergenza tra uomo e scimpanze’ tra 9,0 e 6,9 milioni di anni fa, un valore leggermente piu’ antico rispetto ad altre analisi recenti. I ricercatori hanno anche studiato se le stime della diversita’ genetica correlate con il rischio di estinzione nei primati, argomento di dibattito precedente. “Nonostante il nostro ampio campionamento”, scrivono gli autori, “non troviamo alcuna relazione globale tra le categorie di rischio di estinzione dell’Unione internazionale per la conservazione della natura codificate numericamente e l’eterozigosi stimata“.

Cambiamento genomico

Infine hanno utilizzato i dati per ottenere una migliore comprensione delle mutazioni che sono emerse nella linea evolutiva umana e che non sono state riscontrate in altre specie di primati. Nonostante l’importanza dei primati non umani, i genomi di riferimento sono stati sequenziati in meno del 10% delle specie, il che ostacola sia la ricerca che gli sforzi di conservazione.

Di particolare interesse, riportano un aumento precedentemente non segnalato del tasso di cambiamento genomico nell’antenato comune Simiiformes che potrebbe aver svolto un ruolo nella successiva diversificazione dei Simiiformes e nell’evoluzione degli esseri umani. Uno studio di Iker Rivas-Gonza’lez e del suo team affronta questioni relative al processo di speciazione tra le popolazioni, concentrandosi in particolare sul modo in cui alcune regioni del genoma non mostreranno prove di differenze per molto tempo dopo che si e’ verificata la speciazione ecologica.

Ordinamento del lignaggio completo

Questo processo e’ chiamato ordinamento del lignaggio incompleto. Tenendo conto dell’ordinamento incompleto del lignaggio tra i primati, Rivas-Gonza’lez sono stati in grado di produrre una filogenesi dei primati che concorda con le stime dei fossili, a differenza dei tentativi passati. Uno studio di Hong Wu e colleghi si concentra sull’ibridazione nell’evoluzione dei mammiferi, il cui ruolo viene raramente esaminato. Gli autori hanno studiato le sequenze del genoma di un gruppo di specie di scimmie del genere Rhinopithecus e hanno trovato prove evidenti che la scimmia dal naso camuso grigio deriva dall’ibridazione tra la scimmia dal naso camuso d’oro e l’antenato di due specie di Rhinopithecus esistenti.

Inoltre, riferiscono che l’insolito colore del mantello visto nel naso camuso grigio e’ dovuto a questa miscelazione. Un gruppo di specie che e’ stato identificato come avente una storia di ibridazione e’ quello contenente il genere Papio, i babbuini. Erik Srensen e colleghi hanno utilizzato il sequenziamento dell’intero genoma per rivelare la storia evolutiva delle specie di babbuino sovrapposte e hanno trovato prove di mescolanze ripetute.

“Descriviamo il primo esempio di una popolazione di babbuini con una composizione genetica derivata da tre distinti lignaggi”, scrivono. Concentrandosi anche sull’ibridazione nei primati, Bao-Lin Zhang e il suo team, in Science Advances, hanno confrontato i genomi di riferimento di 12 specie di macachi che insieme coprono tutti i gruppi di macachi conosciuti. La loro analisi filogenomica comparativa ha scoperto un’antica origine ibrida di un lignaggio macaco. “Il nostro studio fornisce sia una strategia che una pipeline di analisi del genoma per identificare la speciazione ibrida, che dovrebbe aprire la strada all’identificazione e all’esplorazione di ulteriori eventi simili in futuro”, scrivono gli autori.