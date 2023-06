Continua la lotta agli incendi in Russia: le immagini dall’area di Magadan

MeteoWeb

L’immagine della navicella Meteor-M mostra i dintorni di Magadan, città dell’estremo oriente russo, dove continua la lotta contro gli incendi naturali. Lo rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. L’incendio più grande si trova nella zona di Novaya Armani (in alto nella foto), il cui fumo si sposta verso il villaggio di Stekolny. Sul rogo sta lavorando l’aereo anfibio Be-200ChS, trasferito nella regione da Khabarovsk, che prende l’acqua quasi istantaneamente, durante l’atterraggio sulla superficie calma del lago Glukhoe (a sinistra vicino alla costa), il che accelera notevolmente il processo.

Intanto, Vigili del Fuoco e soccorritori hanno già spento un grosso incendio allo Stone Crown, nelle immediate vicinanze della città. Nelle vicinanze, su una collina nel microdistretto di Old Veselaya (la piccola penisola nella parte inferiore dell’immagine), l’incendio è stato localizzato e il territorio è stato ripulito. Non vi è alcuna minaccia di diffusione.

L’immagine mostra ancora deboli pennacchi di fumo. La maggior parte degli incendi è causata da clima caldo e temporali secchi.