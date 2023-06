Tragedia sul Lyskamm, il mondo della montagna piange Angelo Panza

MeteoWeb

Il mondo della montagna piange Angelo Panza, 67 anni, di Sedrina (Bergamo): è la vittima dell’incidente avvenuto ieri sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa. L’alpinista è precipitato per circa 400 metri insieme alla sua compagna di cordata, una donna italiana di 47 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata. La donna è socia Cai, come la Panza. I due erano partiti dal rifugio Quintino Sella al Felik per compiere la traversata Est-Ovest del Lyskamm.

Angelo Panza era molto noto per essere un alpinista esperto e un istruttore. Era direttore della Scuola centrale di scialpinismo del Cai di Bergamo e in passato era stato anche direttore della scuola ‘Ronzoni’ di alpinismo con sede a San Pellegrino Terme.