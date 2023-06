Macron punta sull’aereo verde:”Saremo campioni”

MeteoWeb

Il presidente Emmanuel Macron punta a nuove conquiste per il settore aeronautico francese, gia’ leader nel mondo: “I francesi devono essere campioni dell’aereo ultra-sobrio”. Per accelerare nella costruzione di velivoli ‘verdi’ il titolare dell’Eliseo ha annunciato che il governo francese triplichera’ i suoi investimenti, con 300 milioni di euro l’anno, tra il 2024 e il 2030, destinati allo sviluppo di aerei a “emissione zero”. In visita negli stabilimenti del gruppo Safran, a Villaroche, che produce motori, Macron ha confermato il sostegno finanziario dello Stato al Consiglio per la ricerca aeronautica civile (Corac), anticipato nei giorni scorsi.

Tra gli obiettivi elencati dal presidente francese c’e’ la diminuzione del consumo di carburante del 20%, lo sviluppo del propulsore ibrido elettrico, la costruzione di nuovi pezzi in titanio e altri materiali di ultima tecnologia, lo sviluppo dei biocarburanti. Macron ha inoltre confermato l’installazione di una fabbrica di biocarburanti a Lacq, nei Pirenei, che andra’ a creare 700 posti di lavoro. Nel ringraziare l’intera filiera, ha infine sottolineato che “produciamo gia’ circa un aereo su due nel mondo”. Poche ore prima di questi attesi annunci, il presidente francese ha cenato all’Eliseo con i principali dirigenti della filiera, tra cui i ‘patron’ di Airbus, Safran, Thale’s, Dassault, Air France

Nel contempo a Parigi e’ in corso il salone VivaTech, sulle innovazioni tecnologiche, un appuntamento al quale oggi e’ atteso il patron di Tesla e SpaceX, Elon Musk, che in mattinata incontrera’ nuovamente Macron all’Eliseo. Lunedi’ 19 il presidente francese si rechera’ al celebre salone del Bourget, grande festa biennale dell’aeronautica cancellata nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19.

Il tema scelto per questa edizione e’ la decarbonizzazione. Il settore dell’aviazione e’ in buona forma. Nel 2019, prima della crisi sanitaria, aveva trasportato in tutto 4,5 miliardi di passeggeri, e secondo le previsioni per il 2023 dovrebbe tornare allo stesso livello entro fine anno. Un dato che potrebbe addirittura raddoppiare entro il 2050, nonostante l’aumento dei prezzi dei biglietti.