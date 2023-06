Il maestrale alimenta incendi in Sardegna: elicotteri in azione

MeteoWeb

Le alte temperature e il vento di maestrale stanno alimentando alcuni incendi in Sardegna. Il più grave si è sviluppato nel pomeriggio vicino alla statale 196 a Villasor, nel sud dell’isola. Il fumo rende difficile e pericoloso il transito dei veicoli: l’Anas ha, così, deciso di chiudere la strada in entrambe le direzioni, deviando il traffico in loco. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i forestali, oltre a un elicottero della flotta regionale. Un secondo elicottero è impegnato a dar manforte alle squadre a terra in altri due incendi scoppiati a Serdiana e Narcao. Pompieri al lavoro, infine, a Elmas per un altro rogo. Al momento in nessuno degli incendi si registrano problemi per la popolazione né danni alle aziende.