Malaria, Cdc: registrati i primi 5 casi negli USA dopo 20 anni

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emesso un avviso per confermare 5 casi di malaria che si sono verificati negli Stati Uniti. Si tratta dei primi casi di questa malattia trasmessa dalle zanzare acquisiti localmente in 20 anni. Quattro casi sono stati confermati in Florida e uno in Texas, ha reso noto il Cdc, aggiungendo che gli episodi nei due Stati non sembrano essere correlati.

“Nonostante questi casi, il rischio di malaria acquisita localmente rimane estremamente basso negli Stati Uniti“, ha affermato il Cdc che dichiara: “tutti i pazienti hanno ricevuto cure e stanno migliorando“. Le autorità statunitensi stanno verificando l’esistenza di ulteriori casi nelle aree colpite, dove sono state implementate misure di sorveglianza e controllo delle zanzare. La Florida ha emesso un avviso di malattia trasmessa dalle zanzare dopo che sono stati scoperti casi nelle contee di Sarasota e Manatee, avvertendo i residenti di drenare l’acqua stagnante dove le zanzare possono riprodursi e di indossare magliette e pantaloni a maniche lunghe.

I casi di malaria negli USA

Il Texas ha emesso un avviso di salute dopo che l’infezione è stata diagnosticata in un residente che lavorava all’aperto nella contea di Cameron. Il dipartimento della salute del Texas ha dichiarato che finora non sono stati identificati altri casi anche se le zanzare Anopheles, trovate in gran parte degli Stati Uniti, possono trasmettere la malattia se si nutrono del sangue di una persona infetta. Quasi tutti i casi di malaria verificatisi negli Stati Uniti sono importati da persone che hanno viaggiato da paesi con trasmissione endemica. L’ultimo caso di malaria acquisito localmente negli Stati Uniti è stato nel 2003, quando sono stati identificati 8 casi nella contea di Palm Beach, in Florida. “La malaria è un’emergenza medica e dovrebbe essere trattata di conseguenza“, concludono i Cdc.