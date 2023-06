Mali: vento ribalta elicottero Onu, due feriti

MeteoWeb

Due persone sono rimaste gravemente ferite oggi per un elicottero della missione delle Nazioni Unite in Mali, il Minusma, che si e’ ribaltato a causa della forza del vento dopo essere atterrato nella citta’ settentrionale di Gao. L’incidente e’ avvenuto dopo che due feriti erano stati evacuati dall’elicottero per ricevere cure mediche, secondo l’account Twitter ufficiale di Minusma. L’elicottero danneggiato appartiene alla flotta aerea delle Nazioni Unite, che non ha specificato la nazionalita’ dei feriti. Minusma, presente in Mali dal 2013, e’ la missione piu’ pericolosa dispiegata a livello mondiale dalle Nazioni Unite e ha totalizzato 303 morti fino a maggio di quest’anno, la maggior parte uccisi in attacchi terroristici e una parte in incidenti.