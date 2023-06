Maltempo Abruzzo: violenti temporali, 3 fiumi osservati speciali

MeteoWeb

Abruzzo bersagliato dal maltempo nella notte: particolarmente colpito il versante adriatico, con violenti temporali che si stanno abbattendo soprattutto sulle località costiere. Tre fiumi sono strettamente monitorati: si tratta del Sinello, nel Chietino, che ha superato la soglia di allarme ed è in codice rosso, del Sangro, sempre nel Chietino, e del Saline, nel Pescarese, per i quali è stato dichiarato il superamento della fase di preallarme – codice arancione. Le piogge intense a Pescara e nell’entroterra hanno richiesto nelle scorse ore numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per rami caduti, alberi pericolanti e auto impantanate.

Per oggi sull’Abruzzo il Centro funzionale della Protezione civile regionale aveva previsto criticità moderata – allerta arancione per rischio idraulico diffuso sul Bacino alto del Sangro e criticità ordinaria – allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulle restanti zone di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: