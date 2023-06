Maltempo, allagamenti a Montelupo Fiorentino

MeteoWeb

I Vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in seguito alle forti precipitazioni che hanno interessato la zona di Montelupo Fiorentino. Sono circa 50 le richieste di intervento per allagamenti e vuotature e per rami pericolanti. “In 15 minuti sono caduti 32 mm di pioggia provocando allagamenti in alcune zone del territorio – ha scritto sui suoi profili social il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani-. Interventi in corso del sistema di Protezione civile e Vigili del fuoco nella zona di Montelupo”.