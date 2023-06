Maltempo Sardegna, allagamenti a Carbonia dopo un nubifragio: interventi della Protezione Civile | FOTO

MeteoWeb

A Carbonia, in Sardegna, è attivo il Centro Operativo Comunale (COC) che sta monitorando l’evolversi della situazione meteo e ha allertato le associazioni di Protezione Civile. Nel pomeriggio di ieri, a causa di un nubifragio, sono state allagate le strade di Caput Acquas, dove le squadre della Protezione Civile dell’associazione Terra-Mare sono intervenute con mezzi d’opera per limitare i disagi e i rischi per la popolazione residente. Oggi, invece, gli operatori sono intervenuti per la pulizia delle cunette nei punti più critici per prevenire ulteriori disagi alla circolazione e pericoli per la sicurezza.

Il Comune di Carbonia consiglia, anche per le prossime ore, di restare a casa e uscire solo per lo stretto necessario; fare attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, per evitare il rischio di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso dall’acqua; evitare di recarsi o soffermarsi in ambienti come scantinati, piani bassi, garage che sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia. Durante la guida si invita alla prudenza e a limitare la velocità a causa dell’asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia, effettuando eventualmente delle soste in attesa che le fasi più intense del temporale si attenuino.

