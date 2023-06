Maltempo anche in Calabria: nubifragi da Vibo a Reggio, ed è solo l’inizio…

MeteoWeb

Ennesimo risveglio autunnale in questo giugno così anomalo anche al Sud Italia: il maltempo imperversa dalle prime ore del mattino anche in Calabria, in modo particolare nel basso Tirreno, tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria con piogge particolarmente intense sulla Costa Viola e nel promontorio del Poro. Al momento, infatti, sono già caduti 70mm di pioggia a Bagnara Calabra, 54mm a Zungri, 47mm a Mileto, 45mm a Vibo Marina, 40mm a Sinopoli, 35mm a Longobardi, 31mm a Solano, 26mm a Vibo Valentia e Santa Cristina d’Aspromonte, 18mm a Pizzoni, 17mm a Rizziconi e Chiaravalle Centrale, 16mm a Feroleto della Chiesa e Sant’Alessio in Aspromonte, 15mm a Maierato, 13mm a Palmi e Cittanova, 11mm a Gioia Tauro e Platì.

Qualche pioggia anche nella vicina Sicilia, limitatamente al messinese con 26mm a Cesarò, 16mm a Brolo e Piraino, 11mm a Torre Faro, 10mm a Messina e Pace del Mela, 7mm a Gioiosa Marea. Il maltempo sta provocando disagi per la viabilità a causa degli allagamenti. E questa situazione anomala si trascinerà per gran parte della settimana, con instabilità diffusa e nuove forti piogge in modo particolare tra Mercoledì sera e Giovedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: