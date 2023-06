Maltempo Toscana, forte temporale su Arezzo: allagamenti e disagi al traffico

MeteoWeb

Anche oggi la Toscana è interessata da fenomeni di maltempo. Un forte temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio su Arezzo, provocando allagamenti in città con diverse chiamate ai Vigili del Fuoco. Chiuso temporaneamente il sottopasso di via Arno in città mentre il traffico è rimasto a lungo rallentato a causa delle forti precipitazioni. Disagi anche nella Valle del Tevere dove è stata la grandine a suscitare le maggiori preoccupazioni. Anche in questa parte della provincia si sono registrati allagamenti.

Nelle ultime 24 ore, in Toscana sono caduti: 46mm di pioggia a Capanne, 33mm a Cottede, Stia Monte, 30mm a Radda in Chianti, 28mm a Salutio. È in vigore su tutta la Toscana un’allerta meteo della Protezione Civile di codice giallo per temporali fino a domani, domenica 4 giugno.

