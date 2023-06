Maltempo Benevento: chiusa per frana la provinciale 109

MeteoWeb

La Provincia di Benevento ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale 109 Vitulanese (al Km. 14,400) nel comune di Cautano. Lo rende noto il presidente della Provincia Nino Lombardi. Le intense piogge di questi giorni hanno reso ancora più grave un movimento franoso in atto da tempo su quel versante, tanto che la circolazione era già limitata da un senso unico alternato. Sono segnalate in loco le deviazioni per la viabilità alternativa.