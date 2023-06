Maltempo Calabria, allagamenti a Falerna: quattro persone restano bloccate in auto in un sottopasso | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che oggi ha colpito la Calabria, facendola piombare in un clima autunnale, ha prodotto allagamenti e disagi per i cittadini nell’hinterland di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. I temporali che hanno colpito la zona hanno creato allagamenti a Falerna, che hanno bloccato delle auto in un sottopasso ferroviario. Quattro persone sono state salvate dai Vigili del Fuoco e dal gruppo volontari della Protezione Civile che le hanno estratte dalle auto.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri e numerosi cittadini tra i quali il sindaco di Falerna, Francesco Stella e gli amministratori comunali che hanno aiutato i malcapitati, ospitati in una struttura ricettiva della zona.

