Maltempo Campobasso: esonda torrente a Trivento, ponte chiuso al traffico

MeteoWeb

A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito diverse zone della provincia di Campobasso e in particolare il comune di Trivento (Campobasso), il sindaco Pasquale Corallo ha predisposto la chiusura del ponte Macchialacavone sul torrente Rio, esondato per le forti piogge che hanno raggiunto il culmine ieri in tarda serata. Un avvallamento profondo oltre un metro si è verificato lungo l’arteria, interdetta a qualsiasi tipo di veicolo. Dopo un primo sopralluogo stanotte, il sindaco questa mattina è tornato nelle contrade coinvolte (Montelungo, Maiella, Sterparo, Fonte del Cerro, Codacchio, Casale San Felice, Quercia Piana, Sant’Aniello) riscontrando con i tecnici comunali e la Protezione Civile gravi problemi alla viabilità per l’impraticabilità del ponte, chiuso con ordinanza. “Questa mattina la situazione è più chiara anche se la stima dei danni è soltanto all’inizio. Sto verificando una situazione drammatica anche per quanto riguarda le coltivazioni agricole, e ho iniziato l’iter per la richiesta dello stato di calamità naturale da inviare alla presidenza della giunta regionale e agli assessorati competenti, ma anche ai ministeri all’Agricoltura, all’Ambiente e alle Infrastrutture,” ha spiegato il sindaco. In corso diversi interventi di vigili del fuoco del comando di Campobasso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: