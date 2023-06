Maltempo Como: frana a Moltrasio, chiuso la SS340 “Regina”

MeteoWeb

La SS340 “Regina” è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 5,100 in località Moltrasio (Como), a causa di una frana all’uscita della galleria Cernobbio: lo ha comunicato Anas, precisando che sul posto sono presenti squadre per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Sono in corso le operazioni pulizia che finiranno nelle prossime ore con conseguenti disagi per la viabilità. Il Comune di Cernobbio sta regolando il traffico con la presenza degli agenti di polizia locale nella strettoia e nei punti strategici, con l’obiettivo di ridurre i

disagi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: