Maltempo: crolla il rotore di una pala eolica sull’Appennino Reggiano

Un rotore di una pala eolica per la produzione di energia elettrica, di proprietà di un’azienda privata, è crollato in località Passo del Cerreto, nel Comune di Ventasso, sull’Appennino Reggiano. È accaduto nella notte e stando a quanto ricostruito, le cause sarebbero riconducibili al maltempo che imperversa al Centro-Nord. Non si registrano feriti, ma solo danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti che hanno circoscritto e messo in sicurezza l’area. Sono state avviate intanto le operazioni di rimozione.

