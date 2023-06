Maltempo in Friuli: destinati 100mila euro al comune di Tarvisio

MeteoWeb

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, l’assegnazione di 100 mila euro al Comune di Tarvisio per effettuare gli interventi di riparazione del palazzetto dello sport “Mariano Malfitana” e del polisportivo comunale “Maurizio Siega” danneggiati dai fenomeni ventosi di assoluta eccezionalità dello scorso 26 febbraio.

“Si tratta di risorse del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile così come previsto dalla legge regionale 18/2015” ha spiegato Roberti ricordando come “con la legge di stabilità siano state stanziate le risorse per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025“. Il contributo per il palazzetto dello sport è richiesto per la completa impermeabilizzazione del manto di copertura limitatamente all’area (20% della falda totale del tetto) sulla quale sono collocati i pannelli destinati ad essere rimossi per consentire l’intervento, mentre per il polisportivo le risorse saranno utilizzate per il completo rifacimento del manto di copertura.