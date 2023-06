Maltempo: detriti su binari, ripresa circolazione ferroviaria a Terni

MeteoWeb

Completate le attività di rimozione dei detriti alluvionali finiti sui binari della linea ferroviaria tra Terni e Giuncano, a causa del maltempo. Le squadre dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno provveduto alla messa in sicurezza del costone interessato dal movimento franoso. Di conseguenza, già dalla notte, è stata riattivata anche la circolazione ferroviaria sulla linea, con un rallentamento a 30 km/h. A causa degli smottamenti era stata interrotta la circolazione ferroviaria e attivati dei bus alternativi tra Terni e Spoleto.

