Maltempo, domenica dal sapore autunnale in Calabria: nubifragi sparsi, allerta per il pomeriggio

E’ una domenica dal sapore autunnale in molte zone del Sud Italia e in modo particolare in Calabria, dove sono in corso piogge e temporali localmente intensi. Già all’alba i primi nubifragi hanno colpito il vibonese e la Costa Viola, nel reggino, sconfinando anche nelle zone joniche. Significativi gli accumuli pluviometrici di 60mm a Palmi, 16mm a Bagnara Calabra, 14mm a Scilla, a Reggio Calabria, e di 30mm a Maierato, a Vibo Valentia.

Il maltempo sta interessando anche la Sicilia, seppur in modo più modesto: sono caduti soltanto 2mm di pioggia a Torre Faro (Messina) e Capo d’Orlando, 1mm a Gioiosa Marea, Brolo, Piraino e Patti, comunque sufficienti a rovinare la domenica di mare che solitamente a fine giugno i messinesi aspettano di potersi godere. Anche le temperature sono anomale, di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo: unica eccezione il clima delle zone joniche dove, splendendo il sole, c’è ancora una parvenza d’estate seppur fresca e gradevole. Le immagini dai satelliti evidenziano come il maltempo sia concentrato al Sud mentre al Centro/Nord splende un fantastico sole, con temperature miti senza alcun eccesso di caldo:

Attenzione al forte maltempo di oggi pomeriggio al Sud. Violenti temporali colpiranno Campania meridionale (Cilento), Basilicata tirrenica e Calabria, molto forti tra Pollino e i Monti dell’Orsomarso, dov’è alto il rischio di alluvioni lampo. Ancora maltempo anche nel resto della Calabria. Temperature in ulteriore calo, ben inferiori rispetto alle medie del periodo.

