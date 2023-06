Emilia Romagna, Sgarbi: “Il patrimonio artistico di Forlì sarà trasferito a Firenze”

MeteoWeb

f “C’è anche il patrimonio artistico, architettonico e librario di cui occuparsi dopo l’alluvione in Emilia Romagna. E la buona notizia è che domani cominciano le operazioni di trasferimento a Firenze degli antichi volumi del Seminario Arcivescovile di Forlì”. Lo annuncia il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che domani a Firenze nella sede della Biblioteca Nazionale alle 15,30 (Laboratorio di Restauro, via Tripoli 36) parteciperà a una conferenza stampa per illustrare le operazioni di restauro, alla quale sarà presente, tra gli altri, il deputato dei verdi Sauro Turroni e Don Andrea Carubia del Seminario Arcivescovile di Forlì. Domani 20 giugno alle ore 11,00 inizieranno le attività di trasferimento a Firenze del primo nucleo degli antichi volumi estratti dal fango nella biblioteca del Seminario Arcivescovile di Forlì.

Un camion frigorifero dei carabinieri del nucleo patrimonio culturale partirà dal Seminario in via Lunga di Forlì alla volta della Biblioteca nazionale di Firenze dove inizieranno i delicati lavori di restauro. Le operazioni di salvataggio, iniziate subito all’indomani della tragica alluvione, sono proseguite spedite grazie all’impegno delle diverse istituzioni, dei volontari e della aziende che hanno messo a disposizione strumenti, attrezzature e depositi.