Maltempo Emilia Romagna: tutta la Riviera torna balneabile

Tutta la Riviera romagnola torna balneabile. Lo confermano gli esiti dei campionamenti, effettuati ieri da Arpae, nei dieci punti risultati precedentemente ”oltre soglia”, di cui tre nel Riminese e sette in provincia di Ravenna. Dieci sulle 98 località testate, in grande maggioranza rientrate subito entro i parametri previsti. Lo comunica la Regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda il Riminese, sono dunque rientrati nella norma i parametri che avevano richiesto l’interdizione dai bagni in mare a Viserba-Spina-Sacramora, nel tratto di 100 metri a sud della foce dell’Uso in comune di Bellaria-Igea marina e in quello di 50 metri a sud della foce del Marano, in comune di Riccione.

Nella norma anche i sette punti ”campionati” in provincia di Ravenna: Casalborsetti, 100 metri a nord della foce del canale Destra Reno, 80 metri a sud della foce dello stesso canale e la zona del Camping; Marina Romea; sempre a Marina Romea 100 metri a nord della foce del Lamone e 100 metri a sud della stessa foce; a Lido di Savio 150 metri a sud della foce del fiume Savio. Possono essere quindi revocate le ordinanze di divieto provvisorio alla balneazione emesse dai sindaci.