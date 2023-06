Maltempo, esplodono violenti temporali al Centro/Sud: nubifragi e grandinate | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali sono letteralmente “esplosi” nel primo pomeriggio di oggi nelle zone interne del Centro/Sud Italia, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne di Abruzzo e Molise. I fenomeni sono molto intensi e stanno provocando forti nubifragi, grandinate e un clamoroso crollo delle temperature tra le province di L’Aquila, Frosinone, Latina, Isernia, Campobasso, Caserta e Benevento.

In poco più di un’ora dai primi temporali sono già caduti 55mm di pioggia a Sezze (Latina), 49mm a Castel San Vincenzo (Isernia), 36mm a Isernia e Pietrelcina (Benevento), 35mm a Bojano (Campobasso), 33mm ad Alife (Caserta), 31mm a Latina Scalo, 30mm a Campochiaro (Campobasso), 28mm a Pico (Frosinone), 22mm a Faicchio (Benevento), 20mm a Pontecorvo (Frosinone), 18mm a Campobasso e Vinchiaturo (Campobasso), 16mm a San Marco dei Cavoti (Benevento), 14mm a Morcone (Benevento) e Circello (Benevento).

Le temperature sono tipicamente autunnali nelle zone colpite dal maltempo: abbiamo +15°C a Campobasso, +17°C a Isernia e Castel di Sangro, +18°C a Latina e Ceprano, +19°C a Priverno, mentre nella vicina Roma splende il sole con +31°C in centro. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà anche al resto della Campania, alla Basilicata e alla Puglia, mentre domani – domenica 25 giugno – avremo forti piogge e temporali in Calabria e nell’estremità meridionale della Campania (Cilento). Qualche temporale più isolato anche in Sicilia, in modo particolare nell’area etnea. Temperature in netto calo in tutto il Sud, mentre al Nord continuerà a splendere un piacevole sole tipicamente estivo ma senza eccessi di caldo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: