Maltempo: fermi i collegamenti Termoli-Isole Tremiti

MeteoWeb

Bloccati i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La motonave Santa Lucia e il jet veloce, arrivato di recente per il periodo estivo, oggi sono rimasti in porto. La pioggia e il vento non hanno permesso le corse giornaliere né durante il mattino né il pomeriggio. Numerosi i turisti che dovranno attendere la partenza di domani mattina, sempre se le condizioni meteo miglioreranno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: