Maltempo, paura nel Ferrarese: impressionante tornado a Bosco Mesola | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Paura questa mattina a Bosco Mesola, frazione del Comune di Mesola, nel Ferrarese. Un tornado si è formato poco dopo le 10, suscitando timori e stupore tra i residenti. Secondo le prime informazioni vi sarebbero abitazioni interessate.

Si ricordi che per la giornata odierna la Protezione civile regionale e Arpae hanno previsto un’allerta meteo codice giallo: oggi “non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sulle zone di pianura emiliane e rilievi occidentali della regione nelle ore pomeridiane-serali con possibili danni ed effetti associati occasionali. Inoltre nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese dovute agli eventi delle ultime settimane“.

Tornado nel Ferrarese, le immagini dalla Valle Giralda

Credit video Nicol Maccapani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: