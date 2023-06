Maltempo e frane, disservizi idrici a Potenza

MeteoWeb

Una frana innescata dal maltempo ha provocato, nelle ultime ore, disagi alla condotta fognaria e idrica in contrada Costa della Gaveta a Potenza. Al lavoro i tecnici e gli operai di Acquedotto Lucano. L’erogazione idrica nell’abitato subirà delle interruzioni per consentire la realizzazione di condotte provvisorie. Oltre un centinaio le famiglie colpite.

