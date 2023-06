Maltempo, fulmine cade vicino a cabina elettrica: blackout nel Piacentino

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Centro-Nord sta provocando disagi anche per quanto riguarda l’elettricità. Parecchie strade del centro cittadino di Fiorenzuola d’Arda e le frazioni di San Protaso e Baselicaduce, in provincia di Piacenza, sono rimaste senza luce nella tarda mattinata di oggi a causa di un fulmine caduto nei pressi di una cabina di distribuzione. A causa del violento acquazzone della mattinata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Fiorenzuola e a Piacenza per ascensori rimasti bloccati a causa del blackout.

Il sindaco Romeo Gandolfi ha spiegato che i tecnici comunali sono al lavoro per la riparazione del guasto e che l’amministrazione è in stretto contatto con Vigili del Fuoco, Polizia locale e i volontari di Protezione Civile del gruppo Delta. Ha anche invitato i cittadini a prestare attenzione durante il transito in auto nei sottopassi, per il possibile accumularsi di acqua piovana. Alla periferia del capoluogo, nella frazione di San Bonico, un’altra centralina elettrica è andata in tilt con disagi per i residenti e le imprese.

