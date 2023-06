Maltempo, il geologo Antolini rassicura i turisti: “la Romagna c’è, acque continuamente monitorate”

MeteoWeb

“La zona turistica della Romagna non ha problemi ad accogliere turisti e stagione turistica. I turisti non si devono assolutamente preoccupare perché le acque del mare sono continuamente monitorate e dunque il turista può stare tranquillo. La Riviera è ok. L’Estate è partita, il bel tempo c’è!”. Lo ha affermato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna.

Nella parte interna è necessario recuperare i collegamenti. “Abbiamo danni al territorio – ha dichiarato Antolini – e la gente deve capire come muoversi, sapere quali saranno le decisioni del Governo e dunque come verranno ripartiti i finanziamenti, i ristori. I privati stanno aspettando queste risposte per capire se converrà restare in quei luoghi o andare da un’altra parte. Manca la viabilità interna. Noi geologi abbiamo già iniziato a lavorare per i privati e ad esempio a fare indagini, progettazioni ma il privato vuole risposte dallo Stato. Si sbrighino a nominare il Commissario! Che approvino una legge speciale che faccia chiarezza su tutte le situazioni. Abbiamo una situazione che nello stesso tempo è di emergenza ma anche di partenza della ricostruzione. Noi abbiamo almeno una decina di geologi a supporto anche della Protezione Civile nel valoro di mappatura che sta continuando ancora”.