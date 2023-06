Violenta ondata di maltempo in Germania: tempeste travolgono Duisburg, Braunschweig e Kassel | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tempeste e forti piogge su gran parte della Germania hanno allagato le strade e costretto alla chiusura di alcune delle principali linee ferroviarie, ma non si hanno al momento notizie immediate di eventuali feriti. Il servizio meteorologico nazionale tedesco aveva lanciato l’allerta all’inizio di questa settimana relativamente a forti tempeste con quantità significative di precipitazioni, con apice in particolare nella giornata di ieri.

Nella città occidentale di Duisburg, i vigili del fuoco hanno dichiarato di aver salvato diverse persone dalle auto bloccate nelle strade allagate. I negozi sono stati allagati e le strade inondate nella città settentrionale di Braunschweig, e ci sono state segnalazioni simili da Kassel. A Hattersheim, vicino a Francoforte, gli alberi sono caduti su case e automobili, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca Dpa.

L’operatore ferroviario nazionale tedesco, Deutsche Bahn, ha dichiarato che la linea principale tra Amburgo e Berlino è stata chiusa a causa dei danni causati dalla tempesta, così come un’importante rotta Nord-Sud tra Kassel e Goettingen.

Maltempo Germania, strade sott'acqua a Braunschweig

Maltempo Germania, diffusi allagamenti a Kessel

Tempeste in Germania, le immagini da Kassel

