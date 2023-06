Violenta ondata di maltempo in Giappone, precipitazioni record: un morto, ordinate evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Nelle scorse ore forti piogge hanno colpito un’ampia fascia del Giappone, innescando allerte e ordini di evacuazione che hanno colpito milioni di persone, e facendo registrare anche una vittima. Le intense precipitazioni hanno anche determinato interruzioni dei servizi di trasporto, comprese le cancellazioni dei servizi di treni ad alta velocità shinkansen in alcune aree, nonché i voli in entrata e in uscita dalla prefettura meridionale giapponese di Okinawa.

Le condizioni meteo avverse sono state causate dall’aria calda e umida che arriva dall’ex tifone Mawar, che sta transitando a Sud del Paese, e da un fronte di pioggia che incombe sull’isola principale del Giappone, Honshu. Sono stati osservati temporali che si sono sviluppati uno dopo l’altro in 6 prefetture, causando forti precipitazioni concentrate, anche nelle prefetture occidentali di Kochi, Nara e Wakayama. L’innalzamento del livello dell’acqua dei fiumi ha spinto alcuni governi locali, come Toyohashi nella prefettura di Aichi e Iwata nella prefettura di Shizuoka, entrambi nel Giappone centrale, a emettere il più alto livello di allerta per i residenti.

Giappone, forte maltempo travolge Toyohashi

A Toyohashi, un uomo sulla sessantina è stato trovato senza vita all’interno di un’auto in un campo agricolo allagato venerdì notte: lo ha confermato la polizia, aggiungendo che l’acqua aveva quasi riempito l’interno del veicolo. Nella prefettura di Wakayama, polizia e vigili del fuoco sono alla ricerca di persone che si ritiene siano state trascinate via dall’acqua, vicino a un fiume e su una strada allagata.

L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha riportato precipitazioni record in alcune aree nelle 6 ore fino alle 21, con 291 mm caduti in parte di Tosashimizu nella prefettura di Kochi del Giappone occidentale e 240 mm a Tahara nella prefettura di Aichi. La JMA afferma di aspettarsi che le forti piogge continuino a cadere nelle prossime ore su un’area che si estende dall’Ovest al Nord del Giappone, chiedendo alla popolazione di prestare attenzione, soprattutto in riferimento a frane e fiumi. Nelle 24 ore che terminano alle 18 di sabato ora locale, l’agenzia prevede ben 250 mm di pioggia nella regione centrale di Tokai, 200 mm a Tokyo e prefetture limitrofe, 150 mm nella regione occidentale di Shikoku e nella catena di isole di Izu a sud di Tokyo e 100 mm nella regione del Kinki occidentale con al centro la prefettura di Osaka.