Maltempo, gravi danni in Basilicata dopo i temporali di ieri: “difficile ritorno alla normalità, previsioni meteo sfavorevoli”

“Come Regione Basilicata stiamo seguendo da vicino la situazione determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che stanno causando problemi alla circolazione stradale e ferroviaria, in seguito a intense precipitazioni e previsioni purtroppo ancora avverse anche per le prossime giornate, caratterizzate da forte instabilità“. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra che stamane si è recata sulla statale Basentana.

“Sono in stretto contatto con i vertici regionali e i tecnici dell’Anas – conclude – con i quali ci incontreremo anche nella giornata di domani per decidere le azioni di ripristino e di sistemazione dei luoghi da mettere in campo per superare l’emergenza, dopo i sopralluoghi effettuati che saranno svolti anche nelle prossime ore al fine di verificare l’evoluzione degli eventi e fornire aggiornamenti. Purtroppo le previsioni meteo non sono favorevoli e ciò sta rallentando le operazioni di intervento di tutte le istituzioni competenti. Ci sono problemi anche sulla linea ferroviaria, mi sono già confrontata con Rfi che sta provvedendo a stimare i tempi di ripristino della circolazione. Questi ultimi potrebbero prolungarsi di qualche giorno – conclude l’assessore – in virtù di una situazione del tempo ancora incerta, considerando che nel pomeriggio di oggi sono annunciate ed effettivamente in corso ulteriori precipitazioni“.