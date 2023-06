Maltempo in Puglia, enorme tornado a Minervino Murge: si temono gravi danni | LIVE

MeteoWeb

Un temporale violentissimo sta colpendo le Murge settentrionali, nel cuore della Puglia, questo pomeriggio. particolarmente colpite la provincia di Barletta-Trani-Andria dove, nell’entroterra, si è formato un grosso tornado che sta imperversando nelle campagne di Minervino Murge, cittadina di 8 mila abitanti nei pressi dell’invaso di Locone e quindi del confine con la Basilicata.

Il temporale sta provocando forte pioggia, vento impetuoso e grandine in tutto l’hinterland. Il grosso tornado ha toccato terra ed è alto il timore che abbia provocato gravi danni, ma al momento non c’è alcuna notizia dalle zone colpite, che non sono state raggiunte dai soccorritori.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: