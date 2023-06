Maltempo in Puglia, forti temporali sul Salento: nubifragi e grandine tra Taranto e Lecce

MeteoWeb

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella tarda mattinata odierna sull’area settentrionale del Salento, in provincia di Lecce. Il traffico è in tilt sulle principali arterie, con auto in panne. A San Pancrazio Salentino sono caduti 43mm di pioggia e la temperatura è crollata a +18/+19°C in pieno giorno dopo aver raggiunto i +28/+29°C nel corso della mattinata. Ancora più critica la situazione a Massafra (Taranto), dove sono caduti 55mm di pioggia. I forti temporali sono arrivati da ovest e hanno determinato forti grandinate. Spettacolari shelf cloud hanno anticipato l’arrivo del temporale.

Maltempo in Puglia, violenti nubifragi in corso nel Salento: le immagini in diretta