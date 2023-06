Maltempo in Toscana: estesa per tutta la giornata di domani l’allerta gialla per temporali

MeteoWeb

In Toscana continua il tempo instabile con rovesci e temporali sparsi e il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali, emanato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, proseguirà fino alla mezzanotte di domani, lunedì 5 giugno, e riguarderà tutto il territorio. Nel pomeriggio e nella serata di oggi sono previsti rovesci e temporali nelle zone interne, più probabili a nord. Attesi anche temporali forti sulla costa e l’Arcipelago, spiegano dalla Sala operativa. La situazione si protrarrà fino a tutto domani. Pioverà su tutta la regione, in particolare nelle aree interne e a nord con maggiore intensità nelle ore notturne su costa e Arcipelago. Previsti anche colpi di vento e grandinate.

In particolare prosegue anche a Firenze l’allerta gialla oltre che per temporali forti, anche per rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). E’ quanto segnalato dal Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Secondo gli esperti del Cfr fino a domani sono possibili “forti temporali su tutta la regione, associati elevata attività elettrica, violenti colpi di vento e grandinate“