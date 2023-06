Maltempo India, elicottero travolto dalla tempesta: ferita la governatrice del Bengala

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito l’India ha provocato problemi all’elicottero su cui stava viaggiando Mamata Banerjee, governatrice del Bengala occidentale, costringendo il velivolo ad un atterraggio d’emergenza. L’elicottero, che traballava paurosamente per il vento e la pioggia, faticava a scendere nelle base militare di Sevoke, nella zona a nord dello stato. La decisione dell’atterraggio di emergenza, hanno fatto sapere fonti dell’entourage della governatrice, è stata presa dal pilota dell’elicottero quando ha capito di non essere in grado di fronteggiare la tempesta in cui si trovava intrappolato. Durante l’atterraggio di emergenza, Banerjee, 60 anni, ha riportato ferite alle gambe e alla cintura.

Dalla base militare, la governatrice è stata trasportata in automobile fino all’aeroporto di Bagdogra dove è stata imbarcata sul promo volo per Kolkata. Banerjee stava rientrando da una visita ai distretti del nord, nei quali l’8 luglio si terranno le lezioni per il rinnovo dei consigli dei villaggi.