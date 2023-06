Maltempo, inizia oggi una settimana autunnale: forti piogge e freddo anomalo. L’Allerta Meteo per le prossime ore

MeteoWeb

Quella iniziata oggi sarà una settimana dal clima tipicamente autunnale sull’Italia: non solo piove, ma fa anche molto freddo rispetto alla norma del periodo. Siamo al 5 giugno e alle ore 12:15 le temperature delle principali località del Paese ci raccontano da sole quanto sia anomalo il clima di queste ore: abbiamo infatti appena +16°C a Caltanissetta e Cuneo, +17°C a Bologna, Parma, Udine, Trento, L’Aquila, Trapani, Modena e Reggio Emilia, +18°C a Verona, Padova, Bolzano, Aosta e Ragusa, +19°C a Venezia, Trieste, Novara, Ferrara, Agrigento, Latina, Alessandria e Catanzaro, +20°C a Milano, Palermo, Firenze, Catania, Perugia, Messina, Reggio Calabria, Ancona, Rimini, Matera, Siena, Arezzo, Asti, Biella e Imperia, +21°C a Genova, Pescara, La Spezia e Verbania, +22°C a Roma, Torino, Pisa, Salerno e Cosenza, +23°C a Napoli e Frosinone, +24°C a Taranto, +25°C a Bari, Cagliari, Brindisi e Oristano, +26°C a Lecce.

Il maltempo sta colpendo la quasi totalità del Paese, e come possiamo vedere dal satellite le uniche località con un clima più mite (oltre +22/+23°C) sono quelle in cui splende momentaneamente il sole:

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente: la termo-convezione pomeridiana alimenterà temporali molto violenti nelle zone interne del Paese oggi pomeriggio, un po’ ovunque. Avremo violenti temporali in Piemonte, in Friuli Venezia Giulia, in tutta l’area Appenninica centro/settentrionale dove si verificheranno i fenomeni più estremi con nubifragi violentissimi (oltre 120–140mm di pioggia) tra Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo), ma localmente anche al Sud e soprattutto in Sardegna. Attenzione ai fenomeni estremi, che continueranno anche nei prossimi giorni, (almeno) per tutta la settimana.

