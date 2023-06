Maltempo: in Italia “5 bombe d’acqua in un solo giorno”

MeteoWeb

“In Italia si sono abbattute in un solo giorno ben 5 bombe d’ acqua che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in riferimento all’ondata di maltempo che colpisce lungo la Penisola con l’allerta gialla in nove regioni. “Il maltempo si abbatte a macchia di leopardo dalla Capitale lungo l’intera Penisola con tempeste improvvise. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione del clima con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio fragile. Con il clima anomalo sale il conto dei danni alle coltivazioni agricole in una primavera – conclude la Coldiretti – segnata dal moltiplicarsi di eventi estremi con forti precipitazioni dopo un lungo periodo di siccità“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: