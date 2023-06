Maltempo, “sull’Italia 11 tempeste in un solo giorno”

MeteoWeb

In Italia si sono abbattute in un solo giorno ben 11 bombe d’acqua e violente grandinate da Nord a Sud che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in riferimento all’ondata di maltempo che colpisce con eventi estremi a macchia di leopardo lungo la Penisola con danni all’agricoltura, strade e ferrovie interrotte e ponte di molti italiani rovinato. “Siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio fragile,” sottolinea Coldiretti. A questa situazione non è certo estraneo il fatto che negli ultimi 50 anni è scomparso quasi 1 terreno agricolo su 3 (-30%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari. “Per questo, l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne“.

“Nell’immediato è necessario intervenire con aiuti concreti per aiutare le popolazioni colpite, occorre però accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio,” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

