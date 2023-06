Maltempo: la provincia di Reggio Emilia stanzia 400.000 euro

MeteoWeb

La Provincia di Reggio Emilia ha deciso di stanziare 400.000 euro per il ripristino delle strade danneggiate dalle frane in tutto l’Appennino dopo gli episodi recenti del maltempo. Il Consiglio provinciale ha approvato una variazione di bilancio urgente per intervenire in particolare sulla Sp7 a Montelusino di Baiso nei pressi del rio Spigone, tratto attualmente chiuso, e sulla Sp107 sempre nel Comune di Baiso, per un tratto ora a senso unico alternato. “Questa somma si aggiunge ai 24.000 euro che avevamo già stanziato con urgenza per riaprire in un paio di giorni la Sp57 tra Vetto e il ponte per Gottano al confine con Ramiseto – spiega il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, tramite una nota – Nel complesso ammontano ad almeno 3,5 milioni di euro i danni calcolati su mille chilometri di rete stradale provinciale a causa del Maltempo. È importante che il Governo proceda al più presto con le risorse per indennizzi ai danneggiati e la nomina di un commissario con poteri per procedere subito con la ricostruzione, come promesso anche nell’incontro di martedì a Palazzo Chigi“.

All’interno della manovra della Provincia rientrano anche altri due interventi che riguardano la Sp57 a Borcale di Ramiseto, nel Comune di Ventasso, per rifare le opere idrauliche dopo gli allagamenti della scorsa settimana e il consolidamento della vecchia statale di Debbia, nel Comune di Baiso, dove verrà deviato il traffico per alcuni lavori alla galleria di Casa Poggioli per un intervento di 2,2 milioni di euro già programmato da giugno.