Maltempo Lazio, nuovi temporali a Roma: grossa tromba marina davanti ad Ostia, nubifragi nel Pontino | FOTO

MeteoWeb

Continua il maltempo sul Lazio dopo i fenomeni del pomeriggio di ieri e della notte che hanno portato allagamenti e alberi abbattuti anche a Roma. Al largo di Ostia, sul litorale romano, questa mattina è stata avvistata una grossa tromba marina, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Forti piogge hanno colpito in mattinata la provincia di Latina. Segnaliamo già 58mm caduti in un’ora, tra le 8:45 e le 9:45, a Borgo Montello, frazione di Latina, 44mm a Rio Cassano, vicino Sabaudia, 27mm a Terracina e 24mm a Latina città.

Al momento, forti temporali stanno puntando verso Roma, accompagnati da forte attività elettrica, ed iniziano ad interessare i quadranti occidentali e meridionali della città. I temporali si intensificheranno nel pomeriggio nelle zone interne del Lazio, con punte anche di 75-100mm tra le province di Roma e Frosinone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: