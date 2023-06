Maltempo Marche, altri due giorni di chiusura per una scuola del Maceratese

MeteoWeb

Chiusa per altri due giorni, fino a giovedì 8 giugno, la scuola Liviabella a Sforzacosta di Macerata, dopo l’ondata di maltempo di ieri che ha colpito diverse zone delle Marche, tra cui il Maceratese e in particolare i territori delle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza. Lo ha deciso il Comune. A seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato da ieri la città di Macerata, il Servizio Tecnico comunale ha effettuato i relativi sopralluoghi nelle scuole delle frazioni di Villa Potenza (Anna Frank ed Helvia Recina) e di Sforzacosta (Natali e Liviabella). La porzione della corte esterna della scuola materna Liviabella di Sforzacosta, spiega il Comune, risulta allagata e il piano seminterrato, sede delle associazioni, ha subito danni e non è utilizzabile; la centrale termica e l’impianto elettrico non sono funzionanti.

Visti i tempi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza per la sospensione delle attività educative e didattiche per i prossimi due giorni (mercoledì 7 e giovedì 8 giugno).

Per quanto concerne la scuola primaria Natali, a seguito dei controlli da parte del gestore della centrale termica, “è confermata la riapertura del complesso scolastico e quindi la ripresa delle attività didattiche per la giornata di domani, mercoledì 7 giugno. Lo stesso vale per le scuole Anna Frank e Helvia Recina di Villa Potenza dove le attività scolastiche riprenderanno regolarmente domani 7 giugno.