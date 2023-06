Maltempo nelle Marche, nuovo nubifragio a Fabriano: frane e voragini sulle strade | FOTO

MeteoWeb

Interventi dei vigili del fuoco nella notte nella zona di Fabriano, nell’hinterland di Ancona, a causa delle intense piogge cadute tra ieri sera e questa mattina. Si tratta del 3° nubifragio in 2 settimane nell’area. In particolare, nella frazione di Attiggio si è staccata una frana con un’estensione di circa 150 metri che ha creato qualche problema alla circolazione stradale. Poco distante, lungo via Cupa, si è aperta una voragine con una lunghezza di circa due metri. In entrambi i casi non risultano danni a persone o cose.

“Abbiamo registrato qualche nuovo problema ad Attiggio dove i terreni non assorbono più le norme quantità di acqua caduta nelle ultime ore. Stiamo monitorando la situazione,” ha affermato il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. “abbiamo dovuto chiedere alla Protezione civile regionale scorte supplementari di sacchi di sabbia per proteggere scantinati e garage“.

