Maltempo Marche: colpiti 160 comuni con danni per 314 milioni

Sono 160 i comuni delle Marche colpiti dall’alluvione del 15 maggio scorso, che ha causato danni ad oggi quantificati in 314 milioni. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, intervenendo oggi in Consiglio regionale per rispondere a una mozione, poi emendata, presentata da Pd e M5S. La relazione, che segue le verifiche condotte con i comuni coinvolti e la protezione civile, verra’ consegnata domani al presidente del consiglio Giorgia Meloni, in occasione dell’incontro al quale parteciperanno anche i presidenti di Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e della Toscana, Eugenio Giani. Il 18 maggio scorso, a due giorni di distanza dall’alluvione, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, aveva chiesto lo stato di emergenza.