Maltempo Marche: grosso pino cade su un’imbarcazione a Fano

“Sono state una quarantina le richieste avanzate dai cittadini al numero di telefono del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile nel Comune di Fano” a causa del maltempo che ha bersagliato la città ieri pomeriggio. Le segnalazioni, fa sapere il Comune, “hanno riguardato soprattutto piccoli smottamenti e la caduta di alcuni alberi in città e nelle zone periferiche”. Oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti al porto canale per un grosso pino caduto su un’imbarcazione ormeggiata. Sul posto la squadra da Fano e Pesaro ed esperti Fluviali con gommone hanno tagliato la pianta e riportato il natante in condizioni di galleggiamento. Sul posto anche la Capitaneria di Porto, Multiservizi Marche. Non si segnalano persone coinvolte.

Ieri, ci sono stati alcuni allagamenti per i quali sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fano e in alcuni casi, a supporto, anche il CB Club “Mattei” di Fano. Anche oggi, “le ditte incaricate stanno completando i lavori di sistemazione: in particolare, quelle incaricate dal Comune e da Aset stanno intervenendo in Via Girolamo da Fano ed in Viale Vittorio Veneto per ripristinare collettori di acque chiare e fognari che, con le forti di piogge di ieri, sono esplosi per la forte pressione dell’acqua. Problemi alla viabilità anche su Via Pisacane“. “Troppo presto ancora per la conta dei danni” che il Comune sta già effettuando. Il Coc è in stand-by fino alla conclusione dell’allerta meteo, che terminerà (secondo le previsioni della Regione Marche) nella nottata di oggi.

