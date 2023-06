Maltempo Messina: rinviata l’attività di disinfestazione nella zona Nord della città

MeteoWeb

A causa delle odierne avverse condizioni meteo, previste anche per la giornata di domani, la Società Messinaservizi Bene Comune rende noto che saranno sospese le attività di disinfestazione in programma nella zona Nord della città, a partire dalle ore 22 di oggi, lunedì 5. Pertanto, l’attività sarà posticipata a mercoledì 7, sempre a partire dalle 22 e nel territorio urbano Nord. Si rinnova infine, l’avviso alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

In dettaglio i giorni e le zone interessate:

7 giugno

Torrente Trapani (da incrocio viale Margherita al Santuario Madonna di Trapani); viale R. Margherita (dal torrente Trapani a incrocio via Palermo); via Palermo (da incrocio vialee R. Elena a Centro Neurolesi); viale Giostra; S. Michele; Ritiro; Q.to Manzoni; S. Chiara, Villa Lina, S. Jachiddu; Tre Monti; VillaggioSvizzero, viale R. Elena; Fornaci Alte e Basse; S. Licandro; Annunziata (fino a Campo Italia); viale della Libertà (fino incrocio Annunziata).

8 giugno

Annunziata (lato destro fino a contrada Citola); villaggio Matteotti; Nuova Panoramica dello Stretto (fino a Granatari); via Consolare Pompea (fino a Mortelle); Ganzirri; Torre Faro; Curcuraci; Marotta; Torrente Pace; Torrente Guardia; Faro Superiore.

9 giugno

S.S. 113; Castanea; Salice; Masse (S. Giorgio, S. Giovanni, S. Lucia e S. Nicola); Gesso; San Saba;

Acqualadroni; Rodia; Orto Liuzzo.