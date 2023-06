Alluvione in Emilia-Romagna: autorizzata emissione di un francobollo per le zone colpite

MeteoWeb

Su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha la titolarità del piano filatelico, il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri ha autorizzato l’emissione di un francobollo con sovrapprezzo per aiutare le zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “L’emissione vuole esaltare lo spirito di solidarietà della Nazione e l’impegno dei volontari e dei corpi predisposti al soccorso civile, che hanno messo in campo il massimo sforzo per aiutare le popolazioni colpite. Viene così celebrato il senso civico di coloro che sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle persone e del territorio flagellato dagli eventi meteorologici: uno sforzo solidale che ha reso orgoglioso il Paese,” si spiega in una nota.

Il sovrapprezzo rispetto al valore facciale sarà pari a 3,75 euro e il beneficiario sarà il Dipartimento per la Protezione Civile che destinerà le risorse alle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023. Il provvedimento stabilisce che i francobolli saranno distribuiti e commercializzati fino al 31 dicembre 2024 e che dopo questa data cesseranno la propria validità. I francobolli sono emessi dallo Stato attraverso il Mimit, stampati dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e affidati a Poste Italiane per la commercializzazione negli sportelli filatelici degli uffici postali del Paese.