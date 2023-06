Maltempo Modena, allagamenti e frane: decine di interventi e disagi sulle strade | FOTO

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri i vigili del Fuoco di Modena hanno eseguito circa 40 interventi a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia, in particolare sul capoluogo e la zona a Sud/Est, verso Vignola. Segnalati alberi caduti e frane nella zona montana, pericolanti alcuni pali della luce e del telefono. Sono state attivate anche le squadre dei volontari dei vigili del Fuoco per rispondere tempestivamente a tutte le richieste.

Ieri si sono registrati disagi sulla SP24 in località Saltino fino a Palagano (foto nella gallery) per una serie di allagamenti in strada causati dal maltempo, lungo un tratto stradale di circa 2 km. I tecnici della Provincia sono intervenuto per mettere in sicurezza la strada.

