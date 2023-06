Maltempo e frane tra Argentina e Cile: 2000 camion bloccati alla frontiera

MeteoWeb

Circa 2.000 camion sono bloccati al valico di frontiera Cristo Redentor, il principale tra Argentina e Cile, a causa del forte maltempo sulle Ande: è quanto ha affermato in una nota l’ente commerciale che rappresenta i gruppi di trasporto argentini. “Le condizioni climatiche in alta montagna e i danni causati al percorso a causa della forte tempesta hanno causato il blocco di oltre 2.000 camion in attesa dell’apertura del passo del Cristo Redentor,” hanno affermato la Federazione argentina FADEEAC e l’Associazione dei proprietari di camion della provincia argentina di Mendoza (APROCAM).

Sebbene il percorso sul versante argentino sia sgombro fino al tunnel del Cristo Redentore, nelle Ande il valico di frontiera nella provincia di Mendoza (Centro/Nord) rimane chiuso.

I gruppi di trasporto hanno precisato che il problema non è limitato solo alle attuali condizioni meteor, ma che le recenti forti piogge hanno causato danni strutturali alle strade della zona, che sono impraticabili a causa di frane.

Dato questo scenario, APROCAM ha chiesto a tutte le aziende di trasporto merci su strada con destinazione Cile che i loro camion attendano alle loro basi, nelle aree autorizzate dalla dogana o negli ostelli. “In situazioni come quella che sta accadendo, è molto importante garantire la sicurezza e la protezione sia dei conducenti che del carico,” si legge nella nota.

Anche il valico di frontiera argentino-cileno di Pehuenche è impraticabile, dopo i danni subiti dal percorso a causa dell’esondazione del Rio Grande.