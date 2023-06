Maltempo al Nord/Est: forti temporali e grandinate in atto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia | LIVE

MeteoWeb

Temporali di forte intensità sono in atto in queste ore nelle regioni di Nord/Est. In Veneto sono state riportate grandinate con chicchi anche di media dimensione: tra le varie località si segnalano l’area a Nord di Venezia e il Bellunese, in particolare Santo Stefano di Cadore. Oggi permane infatti il tempo instabile con rovesci e temporali sparsi. Sono in corso e ancora possibili nelle prossime ore fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate), con miglioramento successivo, a partire dalle zone montane.

Forte maltempo oggi anche in Friuli Venezia Giulia. Una cella temporalesca con grandine di almeno 4-5 cm è presente sulla pedemontana pordenonese tra Polcenigo ed Aviano. Altri forti temporali stanno interessando le Prealpi Carniche con nubifragi e possibile grandine di piccole-medie dimensioni. Altre celle si stanno formando sul basso pordenonese.

Al momento si segnalano punte di 31 mm a Santa Maria di Sala (VE), 29 mm a Belluno, 26 mm a Castello di Godego (TV) e Budoia (PN).

Grandinata in Friuli, le immagini dal Lago di Verzegnis

Maltempo nel Bellunese, grandinata a Santo Stefano di Cadore

