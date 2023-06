Maltempo Emilia Romagna, nubifragio sull’Appennino Reggiano: esonda il torrente Spirola, allagamenti e danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuovi temporali si sono abbattuti oggi sull’Emilia Romagna, provocando danni tra Reggiano e Modenese. Un violento nubifragio si è abbattuto sull’Appennino Reggiano. In località Gatta, nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, è esondato il torrente Spirola, allagando la strada e le abitazioni circostanti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Dalle prime informazioni, la forte corrente d’acqua avrebbe distrutto due ponti. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile. “A Gatta chiuse alcune strade comunali verso località secondarie”, comunica il Comune di Castelnovo ne’ Monti.

Danni anche sull’Appennino modenese, dove a causa dei danni del maltempo è stata chiusa la strada provinciale 34 a Castelluccio di Montese. Lo rende noto la Provincia di Modena, parlando di un nubifragio che ha provocato lo smottamento del terreno a monte della strada, con l’allagamento della sede viaria. Dopo l’intervento dei tecnici della Provincia per ripristinare la strada, è stata riaperta alle 18. Un forte temporale con raffiche di vento e anche grandine ha colpito infine a Modena. La temperatura è passata da +26°C a +21°C con l’arrivo del temporale.

Le immagini dell'esondazione del torrente Spirola sull'Appennino Reggiano

